Behörden warnen: Alte Sorgen ob neuer Fallzahlen

21 Fälle unter Polizisten, 41 in einem Kindergarten

Rasch hat sich das Virus - wie berichtet - etwa im Kindergarten in Loosdorf im Bezirk Melk verbreitet. „Derzeit haben sich 26 Kinder und 15 weitere Personen in Zusammenhang mit dem Cluster angesteckt. In 35 Fällen besteht leider zudem konkreter Verdacht auf die britische Mutation“, heißt es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.