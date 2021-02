GameStop-Hype: YouTuber „Roaring Kitty“ verklagt

Keith Gill, der Mann hinter dem YouTube-Profil, sei ein lizenzierter Finanzprofi, der sich gegenüber Kleinanlegern als Amateur ausgegeben habe, um sie zum Kauf überteuerter Aktien zu bringen, heißt es in der am Dienstag in Massachusetts eingereichten Klage. Der Kläger ist ein Investor aus dem US-Staat Washington, der sich mit Optionen auf GameStop-Aktien verspekulierte. Er wird durch die auf Massenverfahren spezialisierte US-Großkanzlei Hagens Berman Sobol Shapiro vertreten.