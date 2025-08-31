Fan-Eklat: Roma-Ultras brüllen Mussolini-Parolen

Dutzende Ultras von AS Roma sind am Samstagnachmittag vor dem italienischen Serie-A-Spiel gegen Pisa in skandalöser Weise in Erscheinung getreten. Sie zogen vor dem Auswärtsmatch in einem improvisierten Fanmarsch unter dem Schiefen Turm und zwischen den Monumenten auf den weltberühmten Platz Piazza dei Miracoli und skandierten dabei Parolen zu Ehren Benito Mussolinis. Unter anderem wurde „Duce“ gerufen.