Starkoch Gordon Ramsay enthüllt Krebsdiagnose

Ramsay bedankte sich bei dem medizinischen Team, das bei ihm den Eingriff durchführte. „Bitte vergesst nicht eure Sonnencreme an diesem Wochenende“, sprach er seinen Fans eine dringende Empfehlung aus. Er bewies jedoch auch viel Humor in dieser schwierigen Zeiten: „Ich verspreche euch, es ist kein Facelifting! Sonst würde ich eine Rückerstattung erlangen ...“, scherzte er in dem Post.