„Ist kein Facelift“

Starkoch Gordon Ramsay enthüllt Krebsdiagnose

Society International
31.08.2025 14:15
Gordon Ramsay
Gordon Ramsay(Bild: AP/Wong Maye-E)

Der durch Fernsehformate wie „Hell’s Kitchen“, „Kitchen Nightmares“ oder „MasterChef“ bekannte britische Koch Gordan Ramsay hat seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Der 58-Jährige wurde am Kopf operiert, wie er auf seinem Instagram-Profil berichtete.

Am Wochenende teilte der Brite ein Bild von einem großen Pflaster unter seinem linken Ohr und ein weiteres, das eine genähte Narbe zeigt. In dem Posting erklärte er, dass ihm ein Basalzellkarzinom (eine Form von Hautkrebs) entfernt werden musste. 

Das Posting des Starkochs auf Instagram:

Ramsay bedankte sich bei dem medizinischen Team, das bei ihm den Eingriff durchführte. „Bitte vergesst nicht eure Sonnencreme an diesem Wochenende“, sprach er seinen Fans eine dringende Empfehlung aus. Er bewies jedoch auch viel Humor in dieser schwierigen Zeiten: „Ich verspreche euch, es ist kein Facelifting! Sonst würde ich eine Rückerstattung erlangen ...“, scherzte er in dem Post. 

In den Kommentaren meldete sich auch seine Tochter Holly. „Ich liebe dich Papa“, schrieb die 25-Jährige. Ramsay ist Vater von sechs Kindern – seit 1996 ist er mit seiner Gattin Tana verheiratet. 

Lesen Sie auch:
Was Sie wissen müssen
Hautkrebs: Ursachen, Behandlung und Vorsorge
03.07.2025
Steirische Entwicklung
App erkennt Hautkrebs-Risiko: Nun Europa im Visier
17.08.2024

Im Alter steigt Risiko für „weißen Hautkrebs“
Basalzellkarzinome werden auch umgangssprachlich als „weißer Hautkrebs“ bezeichnet. Sie werden durch Sonnenstrahlung verursacht und treten häufig bei älteren Menschen auf. Werden sie rechtzeitig erkannt, gibt es gute Heilungschancen. Basalzellkarzinom können sich durch schuppende, verfärbte oder unebene Hautstellen bemerkbar machen – sie können sehr leicht mit anderen Hautveränderungen verwechselt werden. 

