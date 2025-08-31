KI gewinnt auch in der Luftfahrt an Bedeutung

Graz und Innsbruck

Soweit ist es in Österreich noch nicht. Von den Flughäfen in Innsbruck und Graz – den dritt- und viertgrößten hierzulande – hieß es auf Anfragen zwar, man beschäftige sich intensiv mit KI. „Bei der Flugzeugabfertigung spielt sie aber noch keine Rolle“, hieß es dazu etwa aus Graz-Thalerhof. In Innsbruck-Kranebitten ist von einem großen Potenzial durch die KI die Rede, konkrete größere Projekte gebe es aber derzeit nicht zu berichten.