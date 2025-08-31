KI: Meta will auf Rivalen Google und OpenAI setzen

Meta hat einem Medienbericht zufolge eine Zusammenarbeit mit den Rivalen Google und OpenAI für die Entwicklung seiner Künstlichen Intelligenz ausgelotet. Demnach sollen Führungskräfte der neuen KI-Sparte des Facebook-Mutterkonzerns die Integration des Google-Modells Gemini sowie von Modellen von OpenAI geprüft haben.