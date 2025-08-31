Vorteilswelt
Übergangslösung

KI: Meta will auf Rivalen Google und OpenAI setzen

Web
31.08.2025 11:03
Laut Meta verfolgt das Unternehmen beim Thema KI einen „umfassenden“ Ansatz.
Laut Meta verfolgt das Unternehmen beim Thema KI einen „umfassenden“ Ansatz.(Bild: AFP/DREW ANGERER)

Meta hat einem Medienbericht zufolge eine Zusammenarbeit mit den Rivalen Google und OpenAI für die Entwicklung seiner Künstlichen Intelligenz ausgelotet. Demnach sollen Führungskräfte der neuen KI-Sparte des Facebook-Mutterkonzerns die Integration des Google-Modells Gemini sowie von Modellen von OpenAI geprüft haben.

Solche Vereinbarungen seien jedoch nur eine Übergangslösung, bis das hauseigene Modell Llama 5 konkurrenzfähig ist, berichtete der Branchendienst „The Information“ weiter.

Ein Meta-Sprecher erklärte, das Unternehmen verfolge einen umfassenden Ansatz, der eigene Entwicklungen, Partnerschaften und Open-Source-Technologie umfasse.

OpenAI, Google und der OpenAI-Unterstützer Microsoft reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters für eine Stellungnahme. Meta investiert derzeit Milliarden, um mit seiner neuen KI-Sparte im Wettbewerb aufzuholen.

