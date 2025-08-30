Vorteilswelt
Ihre letzten Stunden

Das geschah in Prinzessin Dianas Todesnacht

Geschichte der Royals - Königliche Dynastien und ihre Macht
30.08.2025 21:50
Mit Blumen gedachten die Menschen weltweit der ums Leben gekommenen Diana.
Mit Blumen gedachten die Menschen weltweit der ums Leben gekommenen Diana.

Am 31. August 1997 kam Diana in Paris bei einem Autounfall ums Leben. Kurz nach Mitternacht prallte der Mercedes, in dem sie sich befand, in einem Tunnel gegen einen Betonpfeiler. Die Paparazzi hörten nicht auf, die schwerverletzte Diana zu fotografieren. Warum sie nicht gerettet werden konnte.

Prinzessin Dianas Tod war lange Zeit von Verschwörungstheorien umrankt. Gesicherte forensische Erkenntnisse wurden in den Jahren nach dem Unfall immer wieder infrage gestellt, zahlreiche falsche Behauptungen erhoben. Heute liegen alle Untersuchungsergebnisse zum tragischen Unfalltod der Prinzessin vor. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die letzten Stunden im Leben der legendären „Königin der Herzen“ exakt zu rekonstruieren. 

30. August 1997 – Diana kommt in Paris an 
12:00 – Prinzessin Diana und ihr Geliebter Dodi Al-Fayed verlassen die Yacht, die vor Sardiniens Costa Smeralda ankert, und begeben sich zum Flughafen Olbia. Es ist der Abschluss ihres ersten gemeinsamen Urlaubs. 

13:34 – Das Privatflugzeug hebt Richtung Paris ab. Paparazzi und Journalisten vor Ort informieren ihre Pariser Kollegen über die bevorstehende, dortige Ankunft der Prinzessin.

15: 20 – Ankunft in Paris, auf dem Flughafen Le Bourget. Das Paar wird von einem von Dodis Chauffeuren und dem stellvertretenden Sicherheitschef des Hotel Ritz´, Henri Paul, abgeholt. Das Hotel gehört Dodis Vater, Mohammed Al-Fayed. Man besucht die Villa Windsor in Paris, die ebenfalls zum Immobilienimperium von  Al-Fayed, gehört. In der Villa Windsor hatten der abgedankte britische König Edward VIII. und seine Frau Wallis Simpson gelebt. Danach wird das Paar ins Hotels Ritz gefahren.

16:35 – Diana und Dodi kommen im Hotelan und ruhen sich in der Präsidentensuite aus. Diana besorgt einige Geschenke für den bevorstehenden Geburtstag ihres Sohnes Harry und lässt sich im Friseursalon des Ritz´ die Haare stylen.

19:00 – Das Paar fährt vom Ritz in Dodi Al-Fayeds Pariser Appartement in der Rue Arsène Houssaye.

21:30 – Nachdem der Plan, im „Chez Benoît“ zu speisen, wegen der vielen Paparazzi, die vor dem Restaurant warten, geplatzt ist, ändert das Paar seine Pläne und fährt wieder ins Hotel Ritz.

Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed im gemeinsamen Urlaub
Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed im gemeinsamen Urlaub

21:50 –  Diana betritt, gefolgt von ihrem Leibwächter Trevor Rees-Jones, die Lobby des Hotel Ritz. Dodi bittet Henri Paul dorthin zu kommen. Diana und Dodi essen in der Präsidentensuite des Ritz zu Abend. 

22:07 – Henri Paul kommt im Hotel Ritz an. Er ist offiziell bereits außer Dienst, wurde aber gebeten, Diana und Dodi nach ihrem Dinner zurück in Dodis Appartement zu fahren. Er wartet in der Lobby und in der Hotelbar, bis das Paar bereit zum Aufbruch ist. Was toxikologische Untersuchungen ergeben haben: Zu diesem Zeitpunkt war Henri Paul bereits alkoholisiert und stand zudem unter dem Einfluss von Medikamenten, die seine Fahrtüchtigkeit beeinflussten.

31. August 1997 – Kurz nach Mitternacht beginnt die Todesfahrt
00:17 – Diana und Dodi verlassen das Ritz.

00:20 – Ein Mercedes S 280 fährt über eine Nebenausfahrt aus der Garage des Hotel Ritz. Im Inneren des Wagens befinden sich Henri Paul, der den Wagen steuert, Dianas Leibwächter Trevor Rees-Jones und auf der Rückbank Diana und Dodi. Gleichzeitig fährt vor dem Vordereingang des Ritz ein anderer Mercedes vor, um die wartenden Fotografen abzulenken. Dennoch wittern einige Paparazzi den Bluff und verfolgen jenen Mercedes, in dem sich Diana befindet.

00:23 – Der Mercedes, der von Paparazzi auf Motorrädern verfolgt wird, erreicht den Alma-Tunnel. Das Auto wird von unzähligen Paparazzi auf Motorrädern verfolgt. Einige von ihnen überholen den Wagen und fotografieren von vorne in das Wageninnere hinein. Auf dem Beifahrersitz befindet sich Dianas Leibwächter Trevor Rees-Jones. Er und Fahrer Henri Paul werden von den Blitzlichtern der Kameras geblendet. Auf dem Rücksitz versuchen Diana und Dodi, ihre Gesichter zu verbergen.

Paparazzi-Foto vom Wageninneren
Paparazzi-Foto vom Wageninneren

0:25 Uhr – Der Mercedes fährt mit 196 km/h (80 km/h sind erlaubt) in den Alma-Tunnel ein. Im Tunnel kollidiert der Mercedes mit einem weißen Fiat und kracht gegen den 13. Mittelpfeiler des Tunnels. Sekunden später verliert Henri Paul die Kontrolle über den Wagen. Das Auto gerät ins Schleudern und prallt gegen einen Betonpfeiler. Fahrer Henri Paul und Dodi Al-Fayed sind nach dem Aufprall sofort tot. Diana lebt noch. Leibwächter Trevor Rees-Jones wird als einziger den Unfall überleben. Das Foto des Autowracks wird erst Jahre nach dem Unfall von der Polizei freigegeben, es zeigt das Ausmaß des Aufpralls.

Der Alma-Tunnel in Paris
Der Alma-Tunnel in Paris

00:26 – Ein Notruf geht bei der Feuerwehr ein.

00:32 – Der erste Ambulanzwagen trifft ein. Zehn Minuten später erreichen Notärzte und Sanitäter den Unfallort. Einige Unfallzeugen haben bereits erste Hilfe geleistet. Währenddessen wurden die Unfallopfer pausenlos von den anwesenden Paparazzi fotografiert. Diana lebt noch, als die Rettung eintrifft. Im Notarztwagen versuchen die Mediziner eine ganze Stunde lang, Diana zu stabilisieren. Erst dann brechen sie ins Spital Pitié-Salpêtrière auf. So entspricht es den französischen Vorschriften, so wird es auch außerhalb Frankreichs von Notfallmedizinern gehandhabt: Zuerst müssen die wichtigsten lebensrettenden Maßnahmen ergriffen und das Unfallopfer stabilisiert werden. Erst danach erfolgt der Transport ins nächstgelegene Spital. Später sollte es ungerechtfertigte Vorwürfe geben, dass die Mediziner es unterlassen hätten, Diana sofort in ein Spital zu bringen.

Die Fotos vom Autowrack offenbarten das Ausmaß des Unfalls.
Die Fotos vom Autowrack offenbarten das Ausmaß des Unfalls.

01:20 – Der Rettungswagen fährt Richtung Hospital Pitié-Salpêtrière los. Während der Fahrt verschlechtert sich Dianas Zustand dramatisch. Sie erleidet einen Herzstillstand und muss reanimiert werden.

02:01 – Die Ärzte treffen mit der Schwerverletzten im Spital ein. Diana wird sofort in den vorbereiteten Operationsraum gebracht. Sie hat massive innere Blutungen, immer wieder bleibt ihr Herz stehen, immer wieder wird sie reanimiert. Stundenlang kämpfen die Chirurgen um Dianas Leben.

03:57 – Diana, Prinzessin von Wales wird von den Ärzten für tot erklärt. Die königliche Familie und der Britische Premierminister werden informiert.

05:00 – Bei einer Pressekonferenz im Spital wird die internationale Presse von Dianas Tod in Kenntnis gesetzt.

Porträt von Martina Winkelhofer
Martina Winkelhofer
