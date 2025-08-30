Das geschah in Prinzessin Dianas Todesnacht

Prinzessin Dianas Tod war lange Zeit von Verschwörungstheorien umrankt. Gesicherte forensische Erkenntnisse wurden in den Jahren nach dem Unfall immer wieder infrage gestellt, zahlreiche falsche Behauptungen erhoben. Heute liegen alle Untersuchungsergebnisse zum tragischen Unfalltod der Prinzessin vor. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die letzten Stunden im Leben der legendären „Königin der Herzen“ exakt zu rekonstruieren.

30. August 1997 – Diana kommt in Paris an

12:00 – Prinzessin Diana und ihr Geliebter Dodi Al-Fayed verlassen die Yacht, die vor Sardiniens Costa Smeralda ankert, und begeben sich zum Flughafen Olbia. Es ist der Abschluss ihres ersten gemeinsamen Urlaubs.