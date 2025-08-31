Vorteilswelt
Für Rüdiger wird‘s eng

Nächster Real-Routinier wie Alaba am Abstellgleis?

Fußball International
31.08.2025 13:54
Antonio Rüdiger scheint bei Trainer Xabi Alonso einen schweren Stand zu haben.
Antonio Rüdiger scheint bei Trainer Xabi Alonso einen schweren Stand zu haben.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Buda Mendes)

Wird‘s nach David Alaba für den nächsten Real-Routinier eng? Beim 2:1-Heimsieg der Königlichen am Samstagabend gegen Mallorca saß neben dem ÖFB-Nationalspieler ein anderer großer Namen auf der Bank: Antonio Rüdiger.

Drei Meisterschaftsspiele, zweimal 90 Minuten auf der Bank: Die Zwischenbilanz des deutschen Nationalteamspielers Rüdiger liest sich mäßig berauschend. Am Samstagabend fand er sich wieder neben David Alaba, mit dem er jahrelang das Innenverteidiger-Duo des Weißen Balletts gebildet hatte – diesmal auf der Bank. Schon beim Saisonauftaktspiel Reals gegen Osasuna (1:0) hatte es Rüdiger zu keiner Einsatzminute gebracht, gegen Oviedo in Runde zwei spielte er dagegen von Beginn an. Und am Samstag wiederum gar nicht. Droht ihm ein ähnliches Schicksal wie dem Kollegen Alaba, der in der laufenden La-Liga-Saison noch gar nicht auf dem Platz stand?

Arda Güler traf zum Ausgleich.
La Liga
Real dreht Spiel mit Doppelschlag in 73 Sekunden
30.08.2025

Keine Scheu vor großen Namen
Reals neuer Trainer Xabi Alonso scheint jedenfalls durchaus Lust am Experimentieren, bisweilen auch am Aussortieren von großen Namen zu verspüren. Rüdiger und Alaba wissen ein Lied davon zu singen, partiell auch Vinicius Junior. Der Sturm-Kapazunder saß zuletzt gegen Oviedo von Beginn an auf der Bank, erzielte nach seiner Einwcheslung allerdings ein Tor und lieferte eine Vorarbeit. Gegen Mallorca spielte ViniJR wieder von Beginn. Und traf ebenfalls. Der Brasilianer erzielte das letztlich siegbringende 2:1.

Die Madrilenen hatten nach einem Treffer von Vedat Muriqi (18.), der nach einem Eckball mit der Schulter traf, einem Rückstand nachlaufen müssen. Ein Doppelschlag innerhalb von weniger als zwei Minuten brachte sie auf die Siegerstraße. Arda Güler (37.) nach Huijsen-Idealvorarbeit per Kopf war für den Ausgleich verantwortlich. Gleich darauf krönte Vinicius Junior (38.) eine Einzelaktion mit dem spielentscheidenden Treffer.

