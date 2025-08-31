Nächster Real-Routinier wie Alaba am Abstellgleis?

Drei Meisterschaftsspiele, zweimal 90 Minuten auf der Bank: Die Zwischenbilanz des deutschen Nationalteamspielers Rüdiger liest sich mäßig berauschend. Am Samstagabend fand er sich wieder neben David Alaba, mit dem er jahrelang das Innenverteidiger-Duo des Weißen Balletts gebildet hatte – diesmal auf der Bank. Schon beim Saisonauftaktspiel Reals gegen Osasuna (1:0) hatte es Rüdiger zu keiner Einsatzminute gebracht, gegen Oviedo in Runde zwei spielte er dagegen von Beginn an. Und am Samstag wiederum gar nicht. Droht ihm ein ähnliches Schicksal wie dem Kollegen Alaba, der in der laufenden La-Liga-Saison noch gar nicht auf dem Platz stand?