Bei Ex-Signa-Firma kriegen Gläubiger mehr zurück

Nach der Übernahme des insolventen Unternehmens SportScheck durch den italienischen Sportfachhändler Cisalfa Group kündigt der Insolvenzverwalter unerwartet hohe Auszahlungen an die SportScheck-Gläubiger an. Die in diesen Tagen erfolgenden Quotenauszahlungen lägen deutlich über den Prognosen, erklärte Rechtsanwalt Axel Bierbach am Sonntag. Bei der SportScheck GmbH werden 65 Prozent, bei der SportScheck Stationär GmbH (ehemals Karstadt Sport-Häuser) 62 Prozent ausgeschüttet.

„Damit liegt die Auszahlungsquote bei der SportScheck GmbH rund 25 Prozent höher und bei der SportScheck Stationär GmbH rund 8 Prozent höher, als in den Insolvenzplänen prognostiziert worden war“, teilte Bierbach mit.