„Spitzen-Gastronomie leidet unter der Sparsamkeit“

„Privat und wirtschaftlich war es für uns die beste Entscheidung. Von der Belegschaft sind alle sehr traurig und bestürzt, wir waren wie eine kleine Familie. Es sind alle gerne in die Arbeit gekommen. Das war die letzten sechs Jahre unser Leben. Auch unsere Stammkunden finden es natürlich sehr schade“, erklärt Wieder im Gespräch mit der „Krone“ die schwere Entscheidung.