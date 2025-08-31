Mann sticht auf Freund im Streit um Motorrad ein

Ein 37-jähriger Wiener hat einem Freund am Samstagabend in der Geiselbergstraße in Favoriten ein Messer in den Unterschenkel gestochen. Wie Polizeisprecherin Irina Steirer Sonntagmittag mitteilte, war es im Zusammenhang mit einem Motorrad zwischen den beiden zu Unstimmigkeiten gekommen, die einen wenig amikalen Verlauf nahmen.
Das spätere Opfer hatte seinem Freund demnach das Motorrad geborgt. Als der 37-Jährige es zurückbrachte, kam es seitens des 29-Jährigen zu Beanstandungen. Nach einem verbalen Disput zog der 37-Jährige plötzlich ein Messer und stach zu. Dann ergriff er die Flucht.
Schwere Körperverletzung
Die Fahndung nach dem Mann war am Sonntag noch am Laufen. Da seine Identität gesichert feststeht, dürfte seine Festnahme aber wohl nur eine Frage der Zeit sein. Die Polizeisprecherin teilte mit, dass gegen den Messerstecher wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.