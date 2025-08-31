Mann sticht auf Freund im Streit um Motorrad ein

Ein 37-jähriger Wiener hat einem Freund am Samstagabend in der Geiselbergstraße in Favoriten ein Messer in den Unterschenkel gestochen. Wie Polizeisprecherin Irina Steirer Sonntagmittag mitteilte, war es im Zusammenhang mit einem Motorrad zwischen den beiden zu Unstimmigkeiten gekommen, die einen wenig amikalen Verlauf nahmen.