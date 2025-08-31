Last-Minute-Wahnsinn! Schlusslicht verspielt 2:0
2. Fußball-Liga
Schwarz-Weiß Bregenz geht als punktloses und siegloses Schlusslicht der 2. Liga in die Länderspielpause.
Die Vorarlberger führten am Sonntag zum Abschluss der 5. Runde zwar gegen den FC Liefering 2:0, mussten sich aufgrund zweier später Tore von Marco Brandt (87.) und Marcel Moswitzer (92.) aber mit einem 2:2 begnügen.
Für Bregenz war es das dritte Remis, dem Klub waren wegen des Verstoßes gegen die Lizenzbestimmungen aber drei Punkte abgezogen worden.
Auch Liefering noch ohne Sieg
Für die ebenfalls sieglosen und elftplatzierten „Jungbullen“ war es das schon vierte Unentschieden.
