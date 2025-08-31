Unbekannte Täter attackieren Diskobesucher brutal

Die Wiener Polizei sucht aktuell vier bislang unbekannte Männer, die Ende April gemeinsam mit fünf bereits identifizierten Tätern drei Diskothekenbesucher verfolgt und brutal attackiert haben sollen. Die Opfer wurden dabei mehrfach geschlagen und getreten.
Der Vorfall ereignete sich bereits am 20. April 2025 nach einem Diskothekbesuch am Burgring in der Wiener Innenstadt. Zwei der Gesuchten dürften zudem schon am 19. Juni 2025 am selben Tatort aufgefallen sein – auch damals wurde eine schwere Körperverletzung angezeigt.
Hinweise erbeten
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden nun Fahndungsfotos der Verdächtigen veröffentlicht. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu den Verdächtigen.
Hinweise – auch vertraulich – nimmt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt unter 0664 8344218 entgegen.
