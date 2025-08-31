Vorteilswelt
Haariger Grund

Warum Mads Mikkelsens Sexleben brach liegt

Innenpolitik
31.08.2025 13:00
Mads Mikkelsen (59) gefällt wohl auch vielen Frauen mit Dauerwelle. Er selbst hasste seine ...
Mads Mikkelsen (59) gefällt wohl auch vielen Frauen mit Dauerwelle. Er selbst hasste seine Filmfrisur.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Der dänische Hollywoodschauspieler Mads Mikkelsen hat sich von einer aufgezwungenen Frisur schnellstmöglich wieder getrennt. Dank Dauerwelle nämlich lag sein Sexleben brach.

0 Kommentare

Der 59-Jährige („Casino Royale“) musste für seinen neuen Film „Der letzte Wikinger“ von Anders Thomas Jensen zwei Monate lang Dauerwelle tragen

„Stinkst wie Kloake“
„Mein Mitgefühl mit allen Frauen in den 80ern, du stinkst permanent wie eine Kloake“, so Mikkelsen der dpa bei den Filmfestspielen in Venedig.

Lesen Sie auch:
„Frankenstein“
Grantig? Christoph Waltz wortkarg in Venedig
30.08.2025
Ankunft im Diva-Style
Kim Kardashian versext im Guckloch-Kleid Venedig
28.08.2025

Schließlich habe die Dauerwelle einen weiteren Nachteil gehabt: „Das war gut für die Rolle, aber nicht für mein Sexleben.“ Nach dem Ende der Dreharbeiten habe er sie sofort wieder herausnehmen lassen.

Mikkelsen taucht regelmäßig in Ranglisten von Europas Schauspielern mit dem größten Sex-Appeal auf. Inzwischen trägt er wieder einen klassischen Haarschnitt mit grauer Tolle in die Stirn.

Haariger Grund
Warum Mads Mikkelsens Sexleben brach liegt
„Wertschöpfung“
Bringt Song Contest in Wien die Sonntagsöffnung?
„Keine Ausnahmen!“
Donald Trump will Briefwahl per Dekret verbieten
Krone Plus Logo
Filzmaier analysiert
Steirische Parteien: Wo ihre Schwachpunkte liegen
„Krone“-Kommentar
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
