Warum Mads Mikkelsens Sexleben brach liegt

Der dänische Hollywoodschauspieler Mads Mikkelsen hat sich von einer aufgezwungenen Frisur schnellstmöglich wieder getrennt. Dank Dauerwelle nämlich lag sein Sexleben brach.
Der 59-Jährige („Casino Royale“) musste für seinen neuen Film „Der letzte Wikinger“ von Anders Thomas Jensen zwei Monate lang Dauerwelle tragen
„Stinkst wie Kloake“
„Mein Mitgefühl mit allen Frauen in den 80ern, du stinkst permanent wie eine Kloake“, so Mikkelsen der dpa bei den Filmfestspielen in Venedig.
Schließlich habe die Dauerwelle einen weiteren Nachteil gehabt: „Das war gut für die Rolle, aber nicht für mein Sexleben.“ Nach dem Ende der Dreharbeiten habe er sie sofort wieder herausnehmen lassen.
Mikkelsen taucht regelmäßig in Ranglisten von Europas Schauspielern mit dem größten Sex-Appeal auf. Inzwischen trägt er wieder einen klassischen Haarschnitt mit grauer Tolle in die Stirn.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.