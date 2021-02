„Adnet verträgt diesen Zuwachs einfach nicht“

Etliche Anrainer wettern seit mehreren Wochen gegen den geplanten Ausbau – die „Krone“ berichtete. „Adnet verträgt diesen Zuwachs nicht“, schreiben sie in einem Brief, der per Postwurf an alle Bewohner erging. Erste Zugeständnisse seitens der Projektbetreiber: Das Werk könnte eine Holzfassade bekommen und abgesenkt werden.