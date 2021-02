Blümel: „Aber die Koalition funktioniert gut“

Staatsanwälte und Richter üben massiv Kritik an ÖVP

Zu Wort gemeldet haben sich auch die Justiz-Standesvertreter: Die Vereinigung der Staatsanwälte ist ob der Vorwürfe von Kanzler & Co. „entrüstet“, auch die Richtervereinigung übte massive Kritik an der ÖVP. Und das grüne Justizressort selbst richtete via Aussendung aus, dass die Behauptung, nur ein Prozent der von den Korruptionsjägern Beschuldigten würde auch angeklagt, „falsch“ sei.