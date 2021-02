Impfstraßen sind das Backup für die Hausärzte

Rund 280 Ordinationen haben sich im Bundesland Salzburg bereit erklärt, Covid-Schutzimpfungen durchzuführen. Damit bilden die Ärzte einen wichtigen Baustein in der flächendeckenden Pandemiebekämpfung. Dennoch kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Spekulationen darüber, ob die Verabreichung des Corona-Schutzes nicht doch komplett in Impfstraßen ausgelagert wird. Hintergrund war ein Schreiben der Ärztekammer, die mit der Bitte an die Mediziner herantrat, Impftermine erst mit 18. Februar zu vergeben, weil davor noch ein weiteres Gespräch von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit den Experten des Nationalen Impfgremiums ansteht. Weitere Änderungen wurden befürchtet.