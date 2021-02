Brand in Schule gelegt: Zwei Teenager verurteilt

Zwei 15-jährige Burschen sind am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden, weil sie im August vergangenen Jahres in die Mittelschule Höchst (Bezirk Bregenz) eingedrungen waren und dort Feuer gelegt hatten. Der Gesamtschaden aus ihren Straftaten betrug laut Anklage rund 245.000 Euro. Die beiden ehemaligen Schüler der Einrichtung wurden jeweils zu drei Monaten bedingter Haft sowie zu Geldstrafen verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.