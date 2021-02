Der Derby-Favorit ist auf der Hut

Englische Woche für die steirischen Handball-Zweitligisten! In Leoben kommt es heute zum Steirer-Derby gegen HIB Graz, das im neuen Jahr nicht wiederzuerkennen ist und von Sieg zu Sieg in der spusu Challenge eilt. Und in Trofaiach fordern die BT Füchse heute (jeweils 19) Vöslau zum Duell. Ein Heimsieg für die Hausherren ist quasi Pflicht.