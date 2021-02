Royal-Autorin sicher: „Kate hat William gerettet“

Familie große Stütze in Williams Leben

Außerdem habe die Zeit mit Kates Familie zu einem guten Ehemann gemacht, glaubt die Autorin. Die Middletons spielen demnach aber nicht nur eine große Rolle in Williams Leben, sondern auch in dem der Mini-Royals. Kates Eltern und Geschwister spielen ihrer Meinung nach in der Erziehung von George, Charlotte und Louis eine zentrale Rolle.