Meterhoher Baum mitten in der Nacht verpflanzt

Wiener Linien kamen für Kosten auf

Genau dies geschah in der Nacht auf Dienstag: Der Baum wurde bei dichtem Schneefall ausgegraben, von einem Kran auf einen Tieflader gehievt und dann an seinen neuen Bestimmungsort in den Bettina-Huber-Park in der Inneren Stadt gebracht, wo er nun hoffentlich ungestört weiter existieren kann. Die Kosten für die Umsiedelung trugen die Wiener Linien, der Baumverpflanz-Spezialist Manfred Saller, der den Einsatz leitete, verzichtete auf sein Honorar.