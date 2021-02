Erdogan: USA unterstützen militante Kurden

Erdogan: „Terroristen weder im Nordirak noch in Syrien sicher“

Kritik an Militäreinsätzen in Irak und Syrien verbittet Erdogan sich. Nach dem „Blutbad“ könne weder ein Land noch eine Person oder Institution „die Operationen der Türkei im Irak und in Syrien hinterfragen, kritisieren und sich gegen sie stellen“, sagte Erdogan bei einer Rede in der Schwarzmeerprovinz Rize. Sein Land werde weiter gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgehen. Die „Terroristen“ seien weder im Nordirak noch in Syrien sicher.