1400 Polizei-Notrufe pro Tag

Die Polizei sieht durch die zentrale Notrufabwicklung eine enorme Qualitätssteigerun: „Die Steuerung aller verfügbaren Streifen und Sondereinsatzkräfte ermöglicht eine zielgerichtete und effiziente Alarmierung von Beamten im gesamten Bundesland.“ Durch spezielle Schulungen etwa in der Gesprächsführung wirke sich die neue Landesleitzentrale aber auch positiv für Hilfesuchende am Notruf aus. Derzeit befinden sich zwölf Beamte in Ausbildung.