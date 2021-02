„Vögel haben meine berufliche Existenz bedroht“

Musiker dachte schon an Übersiedlung

Was der sensible Musiker auch tat. Zwischen 2015 und Dezember 2020 soll er 32 Vögel mit einem Luftdruckgewehr mit Schalldämpfer abgeballert haben. „Die einzige Alternative wäre gewesen wegzuziehen.“ Beim Prozess zeigte er sich geständig, die Waffen wollte er nicht wiederhaben. Mit dem Bußgeld war er einverstanden. „Wenn Sie das nächste Mal einen Vogel abschießen, dann schaut es anders aus“, gab ihm die Richterin mit auf den Weg.