Tierquäler (61) mit schalldichtem Bus auf „Jagd“

Ein Jagdpächter hatten kurz vor 13 Uhr die Polizei zur Derfflingerstraße geholt, weil dort Krähen erschossen worden waren. Die Ermittler kamen dahinter, dass es im ganzen Stadtgebiet verteilt noch elf weitere Vorfälle gab und auch in Gaspoltshofen. Über Hinweise kamen die Kriminalsten auf einen 61-jährigen Linzer, der sie auch in seine Wohnung und in den VW-Bus ließ. Dort lagen zwei Kleinkaliber-Gewehre mit verbotenen Schalldämpfern, zwei Luftdruckgewehre und 2000 Schuss Munition .