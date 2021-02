3 Messerstiche aus Liebe zur Schwester des Opfers

Blutige Aussprache

Bei der blutigen Aussprache am Valentinstag in Linz war offenbar das Werben des 16-jährigen Afghanen um die Gunst der Schwester des Syrers (19) das zentrale Thema. Der Ältere wollte angeblich nicht, dass der Verdächtige weiter Online-Kontakt zu seiner Schwester sucht. Das hatte bereits in der Vergangenheit für Unmut gesorgt.