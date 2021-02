Bursche niedergestochen: Verdächtige festgenommen

Eine Aussprache mit zwei minderjährigen Afghanen hätte einem Syrer in der Nacht zum Sonntag in Linz beinahe das Leben gekostet. Der 19-Jährige wurde - wie berichtet - mit einem Messer attackiert, erlitt mehrere Stichwunden am Oberkörper und wäre fast verblutet. Die Verdächtigen (15, 16) wurden ausgeforscht und festgenommen.