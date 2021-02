Superhelden überraschten kranke Kinder im Spital

„Wir sind hier, um den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Vor allem, in einer Zeit, in der es sicher nicht so einfach ist“, so „Superman“ am Montag in einem Interview. In dem Helden-Kostüm steckt ein WEGA-Beamter, der zusammen mit seinen Kollegen anlässlich des internationalen Kinderkrebstages den kleinen Patienten des St. Anna Kinderspitals in Wien einen Besuch abstattete - und damit für strahlende Kinderaugen sorgte.