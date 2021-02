Primärversorgungszentrum in Enns wird ausgebaut

Anfang 2017, als in Enns das erste Primärversorgungszentrum Österreichs eröffnet wurde, versprach die Politik bis 2020 weitere 14 solcher Zentren. Doch 2021 ist man von diesem Ziel nach wie vor meilenweit entfernt. Dabei würde man sie gerade in Linz – hier in der Grünen Mitte aber auch im Süden – händeringend benötigen. Krankenkasse, Es scheint, als würden Ärztekammer und Land es nicht schaffen, Mediziner für dieses Modell zu gewinnen.