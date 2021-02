Großbritannien: Johnson will keinen neuen Lockdown

Schüler sollen am 8. März zurück in die Klassen

Medienberichten zufolge sollen am 8. März die ersten Schüler in England wieder in den Schulgebäuden unterrichtet werden. Die folgenden Schritte könnten etwa erlaubte Outdoor-Aktivitäten sein, bevor danach der Einzelhandel und noch später die Gastronomie geöffnet werden könnten.