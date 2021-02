Mehr als 13 Millionen Briten gegen Corona geimpft

Während in Österreich gerade einmal 350.000 Menschen eine Coronavirus-Impfung erhalten haben, sind es in Großbritannien mittlerweile bereits mehr als 13 Millionen, wie Premierminister Boris Johnson am Mittwoch mitteilte. Die Regierung in London liegt damit voll auf Kurs, ihr selbstgesetztes Ziel von 15 Millionen Erstimpfungen bis Mitte des Monats zu erreichen. Etwa 520.000 Briten erhielten bereits eine zweite Spritze.