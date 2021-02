ÖVP will jetzt „unabhängigen Bundesstaatsanwalt“

Chef-Ankläger und „Rechtswahrer“ - die Spitzen der Justiz

Der Generalbundesanwalt in Deutschland vertritt grundsätzlich die Anklage in allen Strafverfahren, die vor den Bundesgerichtshof, als das deutsche Höchstgericht kommen. Zudem ist er zuständig für eine Reihe von Delikten, die sich gegen den Staat selbst richten, etwa in Terrorismusverfahren. Allerdings ist dazu auch zu sagen, dass es sich bei dem Generalbundesanwalt um einen politischen Beamten handelt, der jederzeit von der amtierenden Bundesregierung ohne Angabe von Gründen in einen „einstweiligen Ruhestand“ versetzt werden kann. Auch hat der Generalbundesanwalt kein Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwälten in den deutschen Bundesländern. Er selbst ist allerdings sehr wohl an Weisungen seiner vorgesetzten Behörde, des Bundesjustizministeriums gebunden.