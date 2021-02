Blümel unter Beschuss: Das steht im Ermittlungsakt

Termin wegen Steuernachzahlung?

Novomatic drohte in Italien eine Steuernachzahlung in der Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro. Neumann bat, möglichst noch in der aktuellen Woche, um einen Termin mit Kurz. Drei Stunden später schrieb Blümel eine Nachricht an Thomas Schmid, damals Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium, heute Alleinvorstand der Verstaatlichten-Beteiligungs AG (ÖBAG), dieser möge Neumann zurückrufen. „Tu es für mich“, schrieb Blümel – und schickte ein Küsschen mit.