Gefährlicher Gedanke

Die Pandemie darf nicht dazu verleiten, Prinzipien der Demokratie infrage zu stellen. Das würde die Büchse der Pandora öffnen. Wenn bei heute noch nicht vorhersehbaren Entwicklungen eine Vorverlegung der Nationalratswahl einen Weg aus einer verfahrenen Situation öffnen kann, wird man ihn beschreiten müssen. Das ist unpopulär, aber so läuft das in einem reifen Staat. Die Unsicherheiten in Fragen der Gesundheit und der Wirtschaft werden wohl noch lange dauern. Wer Wahlen auf die Zeit nach der Krise verschieben will, verrückt auch die Werte der Demokratie.