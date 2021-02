Bushaltestelle ist „zu kurz“

Von einem Vorgehen „ohne Rücksicht auf Verluste“ sprach Beate Kainz (Grüne): „Die Haltestelle Hochwaldstraße ist wichtig in Gänserndorf, hier darf es nicht zu Lücken im Angebot kommen.“ Vor allem Schüler seien darauf angewiesen. Beim kritisierten Verkehrsverbund Ostregion spricht man von falschen Vorwürfen: „Die Haltestelle Hochwaldstraße existiert weiter und ist auch in den Fahrplänen berücksichtigt“, sagt VOR-Sprecher Georg Huemer. Die Linie 524 fährt diese an: Ein Bus bringt die Schüler um 7.37 Uhr zur Volksschule Gänserndorf-Süd, ein anderer Kinder um 7.39 Uhr nach Gänserndorf-Stadt. Auch am Heimweg wird der Stopp mit dieser Linie angefahren: „Der Schülerverkehr ist gesichert!“