19-Jähriger aus Eifersucht in Linz niedergestochen

Die Aussprache wegen eines Beziehungsstreits fand offenbar in der Nacht zum Sonntag im Ebelsberger Schlossweg statt. Die Polizei wurde gerufen, weil dort ein 19-jähriger Syrer mit mehreren Einstichen am Boden lag und stark blutete. Das Messer wurde in der Nähe des Tatorts gefunden und nach zwei verdächtigen Afghanen gefahndet. Einer von ihnen soll für die Stichattacke verantwortlich gewesen sein.