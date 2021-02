Neue Brücke in die Schweiz

Die Brücke über den Rhein, die die beiden Gemeinden Lustenau und Au verbindet, ist in die Jahre gekommen. An einem Neubau wird derzeit geplant. Die Brücke soll sich sowohl in die Hochwasserschutzpläne als auch in das S 18-Vorhaben einpassen. Frühester Baubeginn ist aber erst 2032.