Diese Berufe haben Trendpotenzial

Lange Liste an Zukunftsbranchen

Je stärker die Digitalisierung voranschreitet, desto wichtiger wird die Frage des Datenschutzes. Das schafft ganz neue Jobs: Größere Unternehmen stellen mittlerweile eigene Datenschutzbeauftragte ein, kleinere setzen auf externe Berater. Neue Arbeitsplätze entstehen auch in der Elektromobilität, die so langsam Fahrt aufnimmt. Bereits jetzt schreiben Vorarlberger Zulieferer entsprechende Stellen aus. Ein enormes Zukunftspotenzial hat freilich auch der gesamte Umweltsektor: „Die Dringlichkeit von Umwelt- und Klimaschutz ist mittlerweile jedem klar. Und immer mehr Unternehmen haben sich dieser Thematik verschrieben – auch in Vorarlberg. So stellt etwa Sommer Messtechnik in Koblach innovative Umweltmesssysteme her und liefert diese an Kunden auf der ganzen Welt.“