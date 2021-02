Florianis retten 54 Kilo schweren Hund aus Fluss

Tierische Rettungsaktion am Samstagabend im Tiroler Kematen (Bezirk Innsbruck-Land): Ein nicht weniger als 54 Kilogramm (!) schwerer Vierbeiner sprang in das verbaute Flussbett der Melach - und kam nicht wieder heraus. An die 20 kräftige Feuerwehrleute eilten zur Hilfe und brachten den Hund wieder sicher an Land.