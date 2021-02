Gold und Bronze für die Ländle-Abfahrerinnen

Mit der 20-jährigen Tschaggunserin Emily Schöpf als Sechste (+0,87) schaffte es noch eine weitere Vorarlbergerin in die Top-10. In der zweiten Abfahrt ging es dann um die Nachwuchstitel. Und da schlug Schöpf, die sich bei der Junioren-WM 2019 im Fassatal einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und erst in dieser Saison wieder so richtig durchstarten konnte, voll zu.