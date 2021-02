Schutzmaßnahmen in Tirols Altenheimen intensiviert

„In allen Tiroler Altenwohn- und Pflegeheimen müssen den Bewohnern zudem PCR-Testungen angeboten werden, wenn sie das Heim zum Zweck der Zusammenkunft mit Bezugspersonen für mehr als sechs Stunden verlassen haben - spätestens jedoch am Tag nach ihrer Rückkehr in das Heim“, heißt es. In diesem Fall war bisher in der Bundesverordnung ein Testangebot alle drei Tage vorgesehen.