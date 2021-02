World Car Awards 2021: Wahl zum Auto des Jahres

Und so geht‘s weiter:

Die Juroren stimmen ab und bilden so die Shortlists, d.h. zehn Finalkandidaten in der Hauptkategorie sowie je fünf Finalkandidaten in den drei anderen hier beschriebenen Kategorien. Dann geht es in die nächste Votingrunde, die bis Mitte März dauert. Es werden die Kandidaten dieser Kategorien gerankt, zusätzlich wird für das World Car Design of the Year sowie die World Car Person of the Year abgestimmt. Am 30. März werden jeweils die Top drei sowie die Person des Jahres bekannt gegeben. Die Sieger der Auto-Kategorien werden am 20. April verkündet.