Moskau steuert auf Schneerekordschneedecke zu

Vier Erdrutsche auf Insel Ischia

Starke Niederschläge und Unwetter sorgen auch in Italien für Probleme. In Süditalien gab es am Samstag heftige Schneefälle, in einigen Städten, wie Potenza, und in der apulischen Provinz Foggia sind die Schulen geschlossen worden, berichteten italienische Medien. Auch in mehreren toskanischen Gemeinden blieben die Bildungseinrichtungen zu. Nach heftigen Regenfällen wurden auf der Insel Ischia vier Erdrutsche in 48 Stunden gemeldet.