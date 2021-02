Lenker liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Nachdem sich der Lenker der Fahrzeugkontrolle in Hard widersetzt hatte, raste er durch Hard, Höchst, Wolfurt und Fußach bis nach Gaißau. Mehrere Polizeistreifen suchten nach dem 20-Jährigen, schließlich wurde er in einer Sackgasse in Gaißau angehalten. Dort wollte er erneut flüchten. Die Exekutive hatte jedoch eines ihrer Autos quer gestellt, der Einsatz des Pfeffersprays beendete schließlich den Fluchtversuch.