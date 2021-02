Kein Spaziergang

Auch wenn Blümel am Freitag eidesstattlich erklärt hat, dass es niemals Spenden von Novomatic an die ÖVP oder auch an ÖVP-nahe Vereine gegeben habe, ist es für ihn mehr als eine „unangenehme, schwierige Situation“ (Originalzitat). Die Situation ist, mitten in der größten Gesundheits- und Wirtschaftskrise der Republik, auch für die Regierung unangenehm und schwierig. Und für die Justiz: Denn dass die Namen aller Beschuldigten in dieser Causa zuerst auf Twitter öffentlich gemacht wurden und die Betroffenen, so auch der Finanzminister, erst nachträglich davon Kenntnis erlangt haben, ist ein Skandal.