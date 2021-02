Haben Sie ein reines Gewissen, Herr Blümel?

„Krone“: Wie muss man sich so eine Hausdurchsuchung vorstellen?

Gernot Blümel: Nachdem meine Mitarbeiter in den Medien gelesen haben, dass ich als Beschuldigter in dieser Causa geführt werde, hat mein Rechtsvertreter bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nachgefragt, ich wusste ja gar nichts davon! Ich wurde dann zu einem Gesprächstermin eingeladen, wo mir mitgeteilt wurde, warum das so ist. Ich hab‘ gleich gesagt: Hier habt ihr mein Handy und den Pin-Code. Dann sind wir zu Fuß rübergegangen in meine Wohnung.