Schulden sind derzeit so billig wie noch nie

Im Vorjahr musste die Republik zur Finanzierung der Hilfspakete und Steuerausfälle 63 Milliarden Euro an frischem Geld am Kapitalmarkt aufnehmen, doppelt so viel wie davor! Heuer rechnet Markus Stix, Chef der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), dass es sogar weitere 65 Milliarden werden. Dafür müssen wir aber nur 0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Zinsen zahlen.