15-Jährige stürzte fast 20 Meter in die Tiefe

Am Freitag gegen halb zehn Uhr am Vormittag machten sich drei 15-jährige Freunde, zwei Buben und ein Mädchen, auf den Weg zu einem Spaziergang im Bereich St. Arbogast in Götzis. Dort folgten sie einem Pfad und zweigten vom markierten Weg in Richtung Gufler und weiter zum Böskopf ab. Als die Spaziergänger im Bereich Enge auf eine steil abfallende Felswand trafen, begab sich ein Junge alleine über eine steile Rinne rund zwanzig Meter talwärts auf den gelb-weiß markierten Wanderweg.