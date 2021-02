Tesla: Grünes Licht für Einbau weiterer Maschinen

In der Autofabrik will Tesla nach bisherigen Plänen im Juli mit der Produktion von Fahrzeugen beginnen. In einer ersten Phase sind bis zu 500.000 Autos pro Jahr vorgesehen. Die abschließende umweltrechtliche Genehmigung dauert laut Umweltministerium an, weshalb das Unternehmen mittels vorzeitiger Zulassungen baut. Derzeit prüfe das Land weiter Einwände gegen das Vorhaben, hieß es. Über einen Antrag auf vorzeitige Genehmigung zur Abtragung von Boden und Einebnung gerodeter Flächen hat das Landesumweltamt demnach noch nicht entschieden.