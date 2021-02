Chinchillas ausgesetzt: „War einfach überfordert“

Wie kann man nur so herzlos sein? Der Beschuldigte hätte die fünf Nager ja auch ins Tierheim bringen können. Die sinnlose Tierquälerei wurde am 7. November bekannt, als die FF Alkoven zu einer Tierrettung im Bereich der Donauauffahrt in Gstocket alarmiert wurde. Eine Frau hatte nach einem Spaziergang nahe ihres Autos ein totes Chinchilla entdeckt. Ein weiteres Tier flüchtete vor ihren Augen in den Motorraum.